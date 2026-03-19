Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях

В редакции RTVI начались массовые увольнения, по состоянию на 19 марта сокращены более 20 сотрудников. Об этом «Газете.Ru» сообщили два источника в редакции издания.

«В так называемой диджитал-редакции (это информационный отдел, спецкоры, бильд-редакторы, СММ) внезапно начались массовые увольнения. Общая кадровая потеря на сегодняшний день — уже точно больше 20 человек, но это не окончательные данные. С работавшими по ГПХ попрощались оперативно, оформленных по ТК уведомили, но без конкретики по выплатам», — сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Он же добавил, что свой пост покинет главный редактор сайта.

«Главный редактор и СЕО уходят, новых руководителей не представили. Нет даже примерного плана работы урезанным составом, хотя очевидно, что прежний формат физически невозможен. Судя по всему, телеканал эта чистка (пока) не затронула», — добавил источник.

Еще один источник в RTVI подтвердил увольнения, назвав их «массовыми».

В телефонном разговоре с «Газетой.Ru» представитель RTVI не смог подтвердить или опровергнуть информацию об увольнениях сотрудников.

«Нет, я сейчас вам не могу дать информацию или прокомментировать», — сообщил он.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на английском и русском языках. Телеканал был запущен в 2002 году. В 2017 году RTVI провел перезапуск эфирного вещания и обновил сайт. Канал транслируется в 187 странах, включая США и Канаду. Штаб-квартиры располагаются в Москве и Нью-Йорке.

