«Держался как оловянный солдатик»: Орбан рассказал о саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите Евросоюза (ЕС) как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти — нет и денег», — написал Орбан.

Так премьер Венгрии прокомментировал отказ Венгрия и Словакия поддержать проект Евросоюза о военном финансировании Украины в размере €90 млрд.

В конце февраля Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба». Он также ответил на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что Киев ничего не добьется от Венгрии при помощи шантажа.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
