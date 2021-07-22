Невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы

Из-за коронавируса бодрствующие утром и днем люди — «жаворонки» — могут неожиданно превратиться в энергичных ночью «сов», рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев.

«Зачастую, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди жалуются на энцефалопатию [органиbческое поражение головного мозга]. В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции — нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть «совы» могут стать «жаворонками» и наоборот», — заявил врач.

Симптомы энцефалопатии также могут включать раздражительность, головную боль, шум в голове и депрессии. Как отметил невролог, таким пациентам нередко назначают седативные препараты.

Шамсиев добавил, что перенесшему COVID-19 следует работать над укреплением иммунитета, чтобы наладить сон и свести к минимуму другие последствия болезни.

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