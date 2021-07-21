Правительство ожидает стабилизации цен на овощи к сентябрю

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация с ценами на овощи в стране может стабилизироваться к сентябрю. Об этом она рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в текущем году серьезно выросли цены на овощи: на картофель — на 64%, морковь — на 86%, капусту — на 43%, лук — на 15%. При этом вице-премьер подчеркнула, что совместная работа будет способствовать улучшению ситуации.

«Совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи», — заявила Абрамченко.

Она также добавила, что правительство и торговые сети достигли понимания в вопросе оперативного отражения на полках магазинов снижения закупочных цен на овощи.

Ранее Амбрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что российская сторона обсуждает с Белоруссией дополнительную закупку нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него.