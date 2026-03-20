Медведев и Медведчук ответили Гутерришу на его слова о статусе Крыма, ДНР и ЛНР

Сегодня Организация Объединенных Наций (ООН) зачастую обслуживает интересы отдельных западных стран. Об этом заявили зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и доктор юридических наук Виктор Медведчук в интервью журналу «Международная жизнь».

«ООН сегодня часто демонстрирует желание обслуживать интересы отдельных стран коллективного Запада как основных доноров ООН», — заявили они.

В интервью, посвященном статусу Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, респонденты отметили, что сегодня принципы суверенного равенства государств, равноправия и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН, не соблюдаются и сама организация «слаба и беспомощна». Заявления же руководителя ООН по бывшим украинским территориям продиктованы «жгучим желанием угодить западным странам» и США.

29 января этого года генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.

В Кремле такие рассуждения назвали ошибочными, а в МИД РФ заявление генсека охарактеризовали как «дикое».

Ранее Гутерриш проигнорировал приглашение посетить Крым.

 
