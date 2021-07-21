В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 254 человек, сообщает оперштаб.

Днем ранее выявили 3 188 случаев, 19 июля — 4 007, 18 июля — 4 357. Также за прошедшие 24 часа скончались 104 пациента, были госпитализированы 1 297 москвичей. 579 жителей столицы остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Москве зафиксировано 1 473 584 случая коронавирусной инфекции и 24 689 летальных исходов.

По всей России за сутки выявили 23 704 случая коронавируса. 10,4% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований в Москве (3 254), Подмосковье (2 161) и Санкт-Петербурге (1 939).

Также за прошедшие 24 часа по всей стране скончались 783 пациента, вылечились 22 584 человека. С начала пандемии в России зафиксировали 6 030 240 заражений, 150 705 летальных исходов и 5 404 797 выздоровлений.