В центре «Вектор» оценили риск проникновения оспы обезьян в РФ

Риск проникновения в Россию оспы обезьян является низким. Об этом заявили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».

До этого Центры по контролю и профилактике Соединенных Штатов и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у американца. Он вернулся из Нигерии. Для США этот случай оказался первым за почти 20 лет.

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию России, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — уточнили в «Векторе».

Сейчас, по информации учреждения, ведется разработка современных средств, нужных для лечения оспы обезьян. В частности, осуществляются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения.

Еще в «Векторе» разработан противооспенный химический препарат НИОХ-14, успешно прошедший доклинические испытания.

Ранее более 500 тыс. китайцев призвали ВОЗ проверить биолабораторию США.