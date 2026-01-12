Размер шрифта
Российский посол заявил о стремлении Европы и Украины помешать переговорному процессу

Александр Кряжев/РИА Новости

Украина и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что европейские страны и Киев поставили Стамбульский трек на паузу и оставили без ответов выработанные Москвой предложения.

Мирошник добавил, что Украина и Европа сформировали информационный поток в публичной сфере, который был наполнен неприемлемыми предложениями в рамках урегулирования конфликта, где одно конкурировало с другим.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что хочет остановить конфликт ради спасения жизней.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что главы РФ и США придерживаются схожих взглядов на временное прекращение огня, которое предлагает Украина и страны Европы.

Ранее экс-глава украинского МИД спрогнозировал, когда продолжатся мирные переговоры.

