Автомобильные марки массово переписали цены

32 бренда подняли цены на свои автомобили
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

В России на фоне повышения НДС компании, торгующие новыми автомобилями, провели масштабное обновление действующих прайс-листов. Как сообщают «Автоновости дня», в конце декабря — начале января цены подняли 32 присутствующих на рынке бренда.

Среди российских марок первыми корректировку провели Lada, УАЗ, Sollers, Solaris, Evolute, XCite и «Москвич».

Также новые цены ввели Chery, Tenet, Changan, Omoda, Jaecoo, Haval и GAC. Продолжают список Exeed, Knewstar, Belgee, Nordcross, Oting и Tank.

Не стали исключением Geely, Jetour, BAIC и Bestune. Из некитайских брендов в список вошли Citroen, Peugeot и KGM.

В премиальном сегменте смену ценников провели Exeed, Wey, Rox, Exlantix и Li Auto.

Стоит уточнить, что некоторые компании подняли цены лишь на некоторые модели, а не всю линейку.

В 2026 году россиян ожидает дальнейший рост цен на новые автомобили, сокращение предложения на подержанные и трудности с получением автокредитов.

При острой необходимости сменить машину на этом фоне лучше не откладывать покупку, советуют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их словам, даже если ушедшие автоконцерны вернутся в Россию, низких цен на их продукцию уже не будет.

Ранее «Авилон» предсказал, что в 2026 году автомобили в РФ подорожают на 6–10% из-за утильсбора и НДС.

