Полицейский врезался головой в столб во время погони за закладчиком

В Москве сотрудник правоохранительных органов в ходе погони за убегающим закладчиком влетел головой в столб. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, что мужчина в полицейской форме стоит у машины и разговаривает с женщиной, которая ведет съемку. После этого он начинает преследовать молодого человека. По данным канала, закладчика наркотиков. Во время погони он врезается головой в металлический столб, а злоумышленнику удалось скрыться.

В данный момент сведений о состоянии здоровья полицейского нет.

Ранее юристы назвали основные способы борьбы с «закладыванием» наркотиков в подъездах многоэтажек. По их словам, наркокурьеры попадают в подъезды, представляясь сотрудниками различных служб, проходя вслед за жильцами или используя универсальные брелоки. Кроме того, нередко они узнают коды домофонов, проникая в чаты курьерских служб. В случае обнаружения подобного эксперты советуют обратиться с заявлением в свободной форме в управляющую компанию дома, где вы живете. В документе стоит детально описать ситуацию и по возможности приложить доказательства — например, фотографии или видео.

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