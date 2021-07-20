В ЕС начали оценку французской вакцины против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке Vidprevtyn, вакцины против COVID-19, разработанной французской фармакологической компанией Sanofi Pasteur. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение о начале оценки основано на предварительных результатах лабораторных исследований (неклинических данных) и ранних клинических исследованиях у взрослых, согласно которым можно предположить, что вакцина запускает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, вирус, который вызывает COVID-19 и может помочь защитить от болезни», — говорится в сообщении.

Экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для подачи заявления на выдачу регистрационного удостоверения. Агентство оценит соответствие препарата стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

По данным EMA, вакцина содержит выращенную в лаборатории версию белка-шипа, обнаруженного на поверхности SARS-CoV-2. В составе препарата также есть вещество, помогающее усилить иммунный ответ на вакцину. Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система идентифицирует белок вакцины как чужеродный и вырабатывает антитела против него. Если позже вакцинированный человек вступит в контакт с SARS-CoV-2, иммунная система распознает вирусный белок и будет готова защитить организм.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».