Пассажирам экстренно севшего под Томском Ан-28 выплатили по 100 тыс. рублей

Авиакомпания «Сила», владеющая самолетом, который совершил аварийную посадку в Томской области, выплатила пострадавшим клиентам по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиаперевозчика Андрея Богданова.

«Мы все средства (100 тыс. рублей — примечание «Газеты.Ru») перевели», — заявил Богданов.

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), совершавший рейс по маршруту Кедровый-Томск, пропал с радаров 16 июля. После исчезновения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Главном управлении МЧС по Томской области рассказали, что в 17.00 по местному времени сработал аварийный маяк в Бакчарском районе. На поиски пропавшего Ан-28 вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями.

Самолет был найден спустя несколько часов, все пассажиры и члены экипажа остались живы. Томский следственный комитет возбудил о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в настоящее время оно находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Позднее пассажиры Ан-28 поделились подробностями аварийной посадки.