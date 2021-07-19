В Кремле прокомментировали отмену системы QR-кодов для кафе и ресторанов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену обязательной системы QR-кодов для кафе и ресторанов в Москве.

«Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативным включением резервов. Скажу так, в рамках реализации своих особых полномочий, руководство принимает подобное решение. Москва доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемий», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в чем эффективность работы QR-системы, Песков ответил, что руководители регионов в первую очередь принимают решения с учетом обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет, а также с учетом поддержки жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики, опять же, исходя из интересов людей. Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины, отметил пресс-секретарь.

С 19 июля в Москве отменена обязательная система QR-кодов для посещения предприятий общепита, действовавшая с 28 июня. Заведения теперь вправе сами решать, будут ли они продолжать пускать внутрь только тех, у кого есть QR-код.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение об отмене обязательных QR-кодов было взвешенным и стало возможным благодаря устойчивому улучшению эпидемиологической ситуации в столице, а также по многочисленным просьбам бизнеса. Он также заявил, что ограничительная мера свою задачу в городе выполнила, и число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.