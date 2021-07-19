Опубликованы фотографии секретной тюрьмы в Ленобласти

В Сети появились фотографии секретной тюрьмы в Ленинградской области, которую нашли под землей, сообщает «Пятый канал».

На одном из кадров видно недостроенное здание, одна из дверей которого ведет в тюрьму. По предварительным данным, под землей были обнаружены двухъярусные кровати, встроенные унитазы и рукомойники.

Ранее стало известно, что во Всеволожском районе Ленинградской области, под заброшенным домом обнаружили огромный бетонный бункер. Дом находится в 40 км от Санкт-Петербурга. Вход в бункер был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, регулируемая при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был замаскирован.

Уточняется, что первым владельцем дома был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку в 2004 году, а следующим — житель Петербурга, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.