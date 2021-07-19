В России выявили 24 633 случая коронавируса за сутки, сообщил оперштаб в Telegram.

11,6% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований подтвердились в Москве (4 007), Подмосковье (2 504) и Санкт-Петербурге (1 938). Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались 719 пациентов, вылечились 18 764 россиянина.

С начала пандемии в России подтверждено 5 982 766 заражений, 149 138 летальных исходов и 5 359 995 выздоровлений.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что выраженное поражение легких у болеющих коронавирусом пациентов в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было изначально.

По его словам, появился ряд новых симптомов COVID-19, специалисты иногда отмечают «какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других».