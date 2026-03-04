Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Боррель поддержал позицию Испании по атаке США на Иран

Боррель: я поддерживаю правительство Испании в его осуждении атаки на Иран
Mohamed Azakir/Reuters

Бывший зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Я всецело поддерживаю правительство Испании за его осуждение США и Израиля, нарушивших международное право, и за отказ в использовании совместных испано-американских баз. Это подтверждение принципов, на которых строится ЕС, и национального суверенитета», — отметил Боррель.

В январе Боррель также осудил атаку США на Венесуэлу, заявив, что американскому президенту Дональду Трампу «плевать на международное право». Он также обвинил европейских лидеров в том, что они отказались обвинять Трампа в нарушении международного права.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран, а в ночь на 1 марта ликвидировали верховного лидера государства Али Хаменеи. По словам Трампа, поводом для начала военных действий послужил отказ Ирана идти на компромиссы в области разработки ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока.

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

В ответ на слова Трампа Мадрид подчеркнул важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между ЕС и США. Затем Санчес заявил, что Испания не станет соучастникам вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны Вашингтона.

Ранее премьер Испании сравнил конфликты в Иране и Ираке.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!