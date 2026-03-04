Боррель поддержал позицию Испании по атаке США на Иран

Боррель: я поддерживаю правительство Испании в его осуждении атаки на Иран

Бывший зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Я всецело поддерживаю правительство Испании за его осуждение США и Израиля, нарушивших международное право, и за отказ в использовании совместных испано-американских баз. Это подтверждение принципов, на которых строится ЕС, и национального суверенитета», — отметил Боррель.

В январе Боррель также осудил атаку США на Венесуэлу, заявив, что американскому президенту Дональду Трампу «плевать на международное право». Он также обвинил европейских лидеров в том, что они отказались обвинять Трампа в нарушении международного права.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран, а в ночь на 1 марта ликвидировали верховного лидера государства Али Хаменеи. По словам Трампа, поводом для начала военных действий послужил отказ Ирана идти на компромиссы в области разработки ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока.

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

В ответ на слова Трампа Мадрид подчеркнул важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между ЕС и США. Затем Санчес заявил, что Испания не станет соучастникам вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны Вашингтона.

