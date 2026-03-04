В Германии нашли наркотики на миллион евро, спрятанные в садовых гномах

Billd: таможенники в Германии нашли в спрятанные в садовых гномах наркотики

В аэропорту Кёльна немецкие таможенники обнаружили крупную партию кетамина, спрятанную внутри декоративных садовых гномов. Наркотики планировали отправить в Канаду и Австралию, пишет Bild.

Во время проверки посылки сотрудники таможни заметили подозрительные изменения на рентгеновских снимках фигурок.

«Значительные изменения в ногах золотых садовых гномов вывели наших коллег на след скрытого кетамина», — сообщил представитель главного таможенного управления Кёльна Йенс Ахланд.

После вскрытия фигурок выяснилось, что внутри находилось около 25 килограммов кетамина. По оценке властей, стоимость изъятой партии на черном рынке превышает один миллион евро.

Через три недели таможенники обнаружили еще одну крупную партию наркотиков. На автобане был остановлен автомобиль такси с водителем и 36-летним пассажиром.

Во время проверки мужчина начал давать противоречивые объяснения о цели поездки и попытался скрыться, однако был быстро задержан.

При обыске в его чемоданах сотрудники нашли 30 вакуумных пакетов с белым кристаллическим порошком, замаскированных среди одежды и оберточной бумаги.

Ранее британка была арестована на Маврикии за контрабанду наркотиков в чемодане шестилетнего сына.