Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В США заявили о готовности обеспечить безопасность танкеров в Ормузском проливе

Минфин США: Вашингтон готов обеспечить безопасность танкеров в Ормузском проливе
Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Вашингтон при необходимости обеспечит безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

По его словам, американское правительство при необходимости вмешается в ситуацию, когда это будет уместно.

«ВМС США обеспечат безопасный проход через проливы для нефтяных танкеров», — сказал министр.

3 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в ЕС допустили возобновление дискуссии о поставках российского газа.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!