В США заявили о готовности обеспечить безопасность танкеров в Ормузском проливе

Вашингтон при необходимости обеспечит безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

По его словам, американское правительство при необходимости вмешается в ситуацию, когда это будет уместно.

«ВМС США обеспечат безопасный проход через проливы для нефтяных танкеров», — сказал министр.

3 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в ЕС допустили возобновление дискуссии о поставках российского газа.