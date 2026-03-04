На Урале мужчина расправился с женщиной и, надев ей собачью цепь на шею, бросил в воду

На Урале спустя 13 лет раскрыли дело о женщине, брошенной в пруд с цепью

В Свердловской области спустя 13 лет появился фигурант дела о расправе над местной жительницей. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, в июле 2012 года рыбаки обнаружили в воде женщину с собачьей цепью на шее, к этому моменту она уже не дышала. Выяснилось, это местная жительница по имени Людмила, которую искали несколько дней.

Россиянке было 60 лет. После сокращения она устроилась в службу такси, где познакомилась с коллегой по имени Василий. У них завязались романтические отношения, несмотря на то, что у таксиста были жена и дети. О любовнице семья не знала.

В начале июля Людмила впервые не вышла на работу, ее начали искать. Как полагает сын, с его матерью расправились дома, так как на шее женщины была цепь из будки собаки, которая раньше жила на ее участке.

Василия изначально считали подозреваемым, но дело так и не раскрыли. Только спустя годы следователи вернулись к материалам. Нашелся свидетель, который накануне пропажи жарил шашлыки у себя на участке и слышал, как Людмила ругалась с таксистом.

В результате уже 70-летнего Василия задержали. Его семья дала ему хорошую характеристику.

«А что им еще говорить? Я хотел посмотреть ему в глаза, но он отводил взгляд. У меня лично нет сомнений, что это он», – поделился эмоциями сын.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

