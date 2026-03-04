Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

Хомчик: в 2025 году прекращено более 5 тыс. уголовных дел, ушедших на СВО людей

Военные суды в 2025 году вынесли более 5 тыс. решений о прекращении уголовных дел в отношении граждан, ушедших в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил зампред Верховного суда России — председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик, пишет ТАСС.

По его словам, привилегией проходить военную службу в зоне СВО вместо того, чтобы отбывать срок в колонии, обладают не все. Например, этой возможностью не могут воспользоваться люди, обвиненные в совершении преступлений террористической направленности, половой неприкосновенности, и еще ряд категорий. Остальные могут заключить контракты с Минобороны РФ на участие в СВО с соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса. Хомчик отметил, что в отношении этих людей уголовные дела прекращаются.

До этого военкомат Москвы отказал в отборе на воинскую службу и заключении контракта экс-замглавы минобороны России Тимуру Иванову, осужденному за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов намерен обжаловать это решение.

По данным «Коммерсанта», бывший чиновник дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться в зону спецоперации штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что осужденный за взятку экс-генерал Александр Оглоблин более 10 раз безуспешно пытался отправиться в зону СВО.