В МВД назвали число предовращенных нападений в школах за год

Колокольцев: в 2025 году в России предотвращено 21 нападение школьников

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году в стране предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, нападения были предотвращены в 15 регионах страны.

«Вопрос безопасности в образовательных организациях комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств», — сказал Колокольцев, выступая на расширенной коллегии министерства.

Министр уточнил, что самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, 10 лет.

В ходе расширенного заседания коллегии МВД президент России Владимир Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. По словам Путина, молодых людей нередко целенаправленно вовлекают в преступную деятельность. Президент также отметил, что особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах.

В мае прошлого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале года в России было зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее в Копейске из-за буллинга школьники избили мальчика до потери сознания.