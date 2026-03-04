Белорусские драники могут стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Белорусские драники и другие национальные блюда из тертого картофеля могут войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Внести их туда до конца 2026 года предложит президиум Совета министров республики, сообщается в телеграм-канале правительства Белоруссии.

«Это будет способствовать расширению информации о Беларуси как государстве, в котором сохраняются национальные культурные традиции, а также увеличению туристической привлекательности страны и развитию гастрономического туризма», — заявили в Совмине.

Речь идет о пополнении Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, куда входят, в частности, кулинарные традиции национальной кухни разных стран. Сейчас там фигурируют семь пунктов, имеющих отношение к Белоруссии.

К ним должны присоединиться и блюда из тертого картофеля — драники, бабки и картофельные блины, — а также особенности их употребления в пищу, считают в Совмине республики.

В заявлении правительства Белоруссии отмечается, что драники и другие блюда из тертого картофеля уже давно являются «гастрономическим брендом» и подаются в заведениях общепита во всех шести областях республики — Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской.

Кроме того, уже четыре года 235 народных рецептов блюд из тертой картошки официально признаны историко-культурной ценностью Белоруссии, этот статус закреплен внесением в соответствующий государственный список.

