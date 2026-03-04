В небе над ОАЭ с 28 февраля сбили более 1000 ракет и беспилотников

Минобороны ОАЭ: с начала эскалации над страной сбили 175 ракет и 876 дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с начала эскалации на Ближнем Востоке перехватили и уничтожили более тысячи ракет и дронов над территорией страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны ОАЭ.

В заявлении уточняется, что были ликвидированы 175 баллистических ракет и 876 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

3 марта телеканал CNN сообщил, что в Дубае загорелось американское консульство. Предположительно, пожар начался в результате попадания иранского дрона.

На прошлой неделе — 28 февраля — США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В результате многие города Исламской Республики, в том числе столица, подверглись атакам. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. В ответ Иран начал бить ракетами и БПЛА по территории Израиля и авиабазам Соединенных Штатов, расположенным в странах Ближнего Востока.

Из-за эскалации в регионе тысячи российских туристов застряли в ОАЭ и других государствах Ближнего Востока.

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько россиян остаются в ближневосточных странах.