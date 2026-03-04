Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В России предложили уравнять добровольцев с военными в выплатах за ранения

Минобороны: добровольцам на СВО предусмотрены выплаты до 5 млн рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России предлагает распространять на добровольцев выплаты за увечья и гибель, аналогичные выплатам контрактников и мобилизованных. Это следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, подготовленного министерством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке уточняется, что это делается «с целью обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, служащих в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцами.

В рамках проекта предусматривается предоставление выплаты в размере 5 млн рублей в равных долях членам семей погибших добровольцев, которые участвовали в СВО. Также выплата положена добровольцам, получившим увечья — ранения, травмы, контузии, в сумме от 0,1 до 3 млн рублей. Здесь сумма будет зависеть от тяжести увечья. Если добровольцу поставят инвалидность, то выплаты могут достигать 4 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России начали предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, которые содействуют Росгвардии в отражении провокаций и вооруженных вторжений на границе.

Ранее в Госдуме предложили создать парадную форму добровольцев СВО.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!