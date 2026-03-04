В России предложили уравнять добровольцев с военными в выплатах за ранения

Минобороны России предлагает распространять на добровольцев выплаты за увечья и гибель, аналогичные выплатам контрактников и мобилизованных. Это следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, подготовленного министерством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке уточняется, что это делается «с целью обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, служащих в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцами.

В рамках проекта предусматривается предоставление выплаты в размере 5 млн рублей в равных долях членам семей погибших добровольцев, которые участвовали в СВО. Также выплата положена добровольцам, получившим увечья — ранения, травмы, контузии, в сумме от 0,1 до 3 млн рублей. Здесь сумма будет зависеть от тяжести увечья. Если добровольцу поставят инвалидность, то выплаты могут достигать 4 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России начали предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, которые содействуют Росгвардии в отражении провокаций и вооруженных вторжений на границе.

Ранее в Госдуме предложили создать парадную форму добровольцев СВО.