В Совфеде и Госдуме оценили идею выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировали предложение о выплате пособий пенсионерам за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает RT.

Рязанский считает, что «любые выплаты пенсионерам не помешают». По его словам, подобные идеи должны подкрепляться организационными решениями.

«Поэтому сейчас это можно сделать только либо указом президента, либо постановлением правительства», — сказал сенатор.

В свою очередь, Гутенев назвал ускорение темпов вакцинации одной из важнейших задач для России. При этом он отметил, что страна большая, у каждого региона своя специфика, и темпы везде разные.

Гутенев подчеркнул, что определенная свобода действий в выборе стратегии противодействия COVID-19, введение жестких ограничений на массовые мероприятия, стимулирование прививочной кампании должны оставаться на уровне регионов.

Ранее депутат Госдумы предложил выплачивать пенсионерам 10 тыс. руб. за вакцинацию.