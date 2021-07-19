В Бурятии ребенок умер после похода к врачу

В Бурятии 17-летний мальчик умер после похода к врачу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, вечером 12 июля подросток вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Мальчик рассказал, что чувствует сильные боли в животе. Дежурный врач осмотрел пациента и отпустил его домой. Спустя два дня ребенок умер из-за развитого перитонита — острого хирургического заболевания, для устранения которого требовалась срочная госпитализация.

По данным СК, на допросах врачи больницы отказались давать показания.

«Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль», — говорится в сообщении ведомства.

Данным делом занимаются следователи по особо важным делам.

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