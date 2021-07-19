На задержанную журналистку составили протокол о неповиновении требованиям полиции

На сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, задержанную в Москве на Чистых прудах, составили протокол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Журналистку обвиняют в нарушении части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

«В 21.45 17 июля на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала», — сообщили в пресс-службе.

В правоохранительных органах также отметили, что в момент задержания Анастасия Завьялова не сообщила о профессиональном статусе журналиста.

Комментируя задержание журналистки, главный редактор издания «Лентра.ру» Владимир Тодоров сказал, что ей оказывают всю необходимую юридическую помощь: ей нашли адвоката, который помог приехал и помог ей со всеми процедурами.

Завьялова вечером 17 июля стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов. По данным издания, после того как журналистка начала видеосъемку происходящего и попросила представителя правоохранительных органов разъяснить ситуацию, сотрудник 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытался спрятать свои нагрудные знаки от попадания в кадр.

Далее журналистку задержали и доставили в отдел МДВ по Басманному району города. Как стало известно «Ленте.ру», при задержании работники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки.

Позднее появилась информация, что журналистку госпитализировали в Боткинскую больницу, а потом отвезли обратно в отделение полиции.