Синоптик предупредил жителей Москвы о ливне с грозой и градом

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы ливни с грозами и градом, которые освежат воздух. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку в +30°C, заканчивается.

В понедельник, 19 июля, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, начнутся интенсивные залповые ливни, град, грозы и шквалистый ветер до 15-20 м/с. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 9.00 до 21.00, при этом воздух в первой половине дня успеет прогреться до +28-30°C, но в дневные часы посвежеет до +25-27°C.

«Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло «макушки» лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем +21-26°C и +19-24°C, соответственно», — рассказал синоптик.

В пятницу и выходные температура воздуха после полудня будет +21-26°C, что соответствует многолетней норме июля.