Не менее 60 человек пострадали при утечке серной кислоты в аквапарке в Техасе

Не менее 60 человек прошли дезинфекцию после того, как в аквапарке Hurricane Harbor Splashtown в американском штате Техас произошла утечка химикатов, сообщает abc13.

«То, что начиналось как веселый семейный день, превратилось в настоящий кошмар для многих семей», — сказала в ходе пресс-конференции судья округа Харрис Лина Идальго.

По ее словам, инцидент произошел возле детского бассейна. Сначала отравился один из спасателей, а затем заболели еще больше людей. Идальго уточнила, что после купания в бассейне у детей появились проблемы с дыханием.

В Офисе маршала пожарной охраны округа Харрис уточнили, что в настоящее время у пострадавших людей наблюдаются незначительное проблемы с раздражением кожи и дыханием. Предполагается, что химические вещества являются раствором гипохлорита и 35%-ной серной кислоты.

Ранее телеканал NBC временно приостановил съемки телешоу про аквапарки и бассейны Ultimate Slip 'N Slide из-за вспышки так называемой «взрывной диареи». Причиной заболевания стала испорченная вода в водоемах, в которые погружаются актеры и статисты.