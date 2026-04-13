Нарколог объяснил, почему Минздрав ужесточил правила продажи трех препаратов

Врач Петров: три лекарства, оборот которых ужесточил Минздрав, вызывают зависимости
Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета габапентин (противоэпилептическое средство), баклофен (снижает мышечный тонус) и дицикловерин + парацетамол (обезболивающее), ужесточив правила их продажи в аптеках. Как рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров, эти препараты часто использовались наркоманами.

«Решение Минздрава абсолютно обосновано. Эти препараты давно используются вне медицинских показаний. Габапентин фактически занял нишу после того, как прегабалин («Лирика») был взят под строгий учет. При приеме в повышенных дозах он дает седативный эффект, выраженное расслабление и может вызывать эйфорию, именно поэтому и стал популярен в среде немедицинского потребления», — объяснил врач.

Баклофен — еще один препарат, который давно известен в этой среде. В терапевтических дозах это миорелаксант, но при злоупотреблении — тяжелое психоактивное вещество с крайне непростым течением отмены.

«Синдром отмены баклофена может быть тяжелым и требует медицинского вмешательства. Комбинация дицикловерина с парацетамолом (в том числе препараты типа «Триган-Д») — тоже не просто обезболивающее. Дицикловерин — центральный спазмолитик, и при превышении доз может вызывать измененные состояния сознания. Именно этим объясняется интерес к нему вне медицины. Поэтому включение этих препаратов в перечень предметно-количественного учета — необходимая мера. Речь идет о давно известной проблеме», — заключил доктор.

