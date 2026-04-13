В Москве показали новый сезон «Молодежки» с билетами за 250 тысяч рублей

В московском кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» состоялся показ второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе СТС.

Новый сезон представили генеральные продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук (кинокомпания «Арт Пикчерс Вижн»), режиссер Сергей Арланов, а также звездный актерский состав: Олеся Судзиловская, Алена Бабенко, Влад Канопка, Иван Мулин, Александр Соколовский, Анна Михайловская, Анатолий Кот, Евгения Дмитриева и многие другие.

Билет на показ сериала стоил 250 тысяч рублей. Мероприятие приурочили ко Дню мецената и благотворителя. Премьерные серии выйдут в эфире канала СТС 13 апреля.

««Молодежка» — главный хоккейный проект в нашей стране, который много лет любят как зрители и поклонники хоккея, так и профессиональные спортсмены. Я особенно рад, что в этом сезоне к нам вернулся режиссер Сергей Арланов, с которым мы начинали снимать ещё в 2013 году. Я благодарен ему и всей команде за тот невероятный путь, который мы прошли», — поделился Бондарчук.

В новых сериях команде «Акулы Политеха» предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд. Их главными соперниками становятся бывшие «Медведи», а теперь уже тренеры — Андрей Кисляк (Влад Канопка) и Антон Антипов (Иван Мулин).

