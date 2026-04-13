Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Культура

В Москве показали новый сезон «Молодежки» с билетами за 250 тысяч рублей

СТС

В московском кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» состоялся показ второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе СТС.

Новый сезон представили генеральные продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук (кинокомпания «Арт Пикчерс Вижн»), режиссер Сергей Арланов, а также звездный актерский состав: Олеся Судзиловская, Алена Бабенко, Влад Канопка, Иван Мулин, Александр Соколовский, Анна Михайловская, Анатолий Кот, Евгения Дмитриева и многие другие.

Билет на показ сериала стоил 250 тысяч рублей. Мероприятие приурочили ко Дню мецената и благотворителя. Премьерные серии выйдут в эфире канала СТС 13 апреля.

««Молодежка» — главный хоккейный проект в нашей стране, который много лет любят как зрители и поклонники хоккея, так и профессиональные спортсмены. Я особенно рад, что в этом сезоне к нам вернулся режиссер Сергей Арланов, с которым мы начинали снимать ещё в 2013 году. Я благодарен ему и всей команде за тот невероятный путь, который мы прошли», — поделился Бондарчук.

В новых сериях команде «Акулы Политеха» предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд. Их главными соперниками становятся бывшие «Медведи», а теперь уже тренеры — Андрей Кисляк (Влад Канопка) и Антон Антипов (Иван Мулин).

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!