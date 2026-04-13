В Турции допустили изменения в регулировании Ормузского пролива

Фидан: проблема с Ормузским проливом может решиться в ближайшее время

Проблемы с Ормузским проливом могут быть решены в ближайшее время. Своим мнением в интервью агентству Anadolu поделился глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Проблем с открытием Ормузского пролива не будет, по крайней мере, в ближайшее время нам удастся добиться решения проблемы. Возникнет другая ситуация — с регулированием пролива», — заявил Фидан.

По это словам, ситуация с регулированием пролива требует проработки и нововведений. В то же время Фидан отметил, что открытие Ормузского пролива должно пройти не с применением силы, а с помощью дипломатии и переговоров.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот намерен отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины. Также предполагается заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.