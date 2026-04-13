Житель Комсомольска-на-Амуре получил более 20 лет тюрьмы за шпионаж

Житель Комсомольска-на-Амуре был осужден на 21 год лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Хабаровского края.

Отмечается, что приговор вынес 1-ый Восточный военный окружной суд в Хабаровске, его без изменений оставил Апелляционный военный суд в Москве.

Мужчину признали виновным в приготовлении к террористическому акту, содействии террористической деятельности и шпионаже.

«По совокупности преступлений — 21 год лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2024 году осужденный вышел на контакт с украинской разведкой. По их заданию он готовил диверсионно-террористические акты в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, мужчина передал украинской стороне данные об объекте авиации в городе. Кроме того, к подготовке акций привлекался еще один человек.

9 апреля Херсонский областной суд вынес приговор 55-летней местной жительнице Наталье Поветкиной по статье о государственной измене.

В начале мая 2023 года Поветкина, находясь на территории Скадовского округа Херсонской области, по заданию украинских спецслужб собирала данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России. Полученные сведения она направляла через мессенджер куратору. Эта информация могла быть использована противником для огневого поражения мест дислокации российских военных и иных лиц.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
