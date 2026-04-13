В Кремле оценили влияние выборов в Венгрии на конфликт между Россией и Украиной

Песков: выборы в Венгрии не повлияют на развитие конфликта России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов в Венгрии не скажутся на развитии конфликта между РФ и Украиной.

«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — сказал Песков.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Ранее Орбан рассказал, к чему приведет Европу конфликт на Украине.