В МИД России заявили об усилиях по ситуации с россиянкой Романовой в Мексике

Захарова: МИД и посольство России в Мексике решают ситуацию с россиянкой
Telegram-канал«Mash»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Мексике прилагают активные усилия для разрешения ситуации с несовершеннолетней россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД России совместно с посольством России в Мехико прилагает активные усилия для разрешения ситуации с несовершеннолетней гражданкой Российской Федерации», — сказала дипломат в ответ на вопрос СМИ.

Захарова отметила, что власти Мексики, возможно, недостаточно понимают серьезность ситуации с россиянкой, которую можно оценить как насильственное исчезновение. По ее словам, содержание несовершеннолетней россиянки в госучреждениях Мексики подталкивает к выводу о вовлечении в нарушения официальных структур страны.

По данным Telegram-канала Mash, 17-летнюю россиянку Кристину Романову похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживают в рабстве. Утверждается, что девочку увезли из школы на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки Марины Романовой. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и куда-то увезли.

Утверждается, что девушку якобы накачивают наркотиками, насилуют и перемещают по городам, чтобы затем в 18 лет продать в сексуальное рабство и заставлять рожать детей на продажу.

12 апреля агентство РИА Новости сообщало, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю Романову.

