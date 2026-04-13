Названа следующая цель Израиля после Ирана

Фидан: Израиль может объявить Турцию новым противником после Ирана
После агрессии против Ирана Израиль может переключиться на Турцию. Такое мнение выразил глава турецкого МИД Хакан Фидан, его цитирует турецое агентство «Анадолу».

«Мы видим, что Израиль, возможно, будет стремиться объявить Турцию новым противником после Ирана», — сказал Фидан.

По словам министра иностранных дел Турции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не может существовать без врага».

До этого в Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Исраэля Каца и еще нескольких министров, пожизненные сроки. По данным турецкой газеты Hürriyet, прокуратура запросила для них наказание в виде лишения свободы на сроки «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы». Всех их обвиняют в преступлениях против человечности в секторе Газа, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба и других преступлениях, отмечают журналисты.

В ноябре прошлого года турецкая прокуратура объявила о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и 36 высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде. Председатель Стамбульской коллегии адвокатов Ясин Шамлы отметил, что «террористическая структура Израиля» стала угрозой всему человечеству.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

 
