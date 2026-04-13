Видео: в Казани мотоциклист разбился в серьезном ДТП

В Казани на видео сняли, как байкер на скорости влетел в авто

В Казани мотоциклист врезался в автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Водитель автомобиля Chery ехал по Карла Маркса в сторону Пушкина. На перекрестке с Театральная он решил развернуться, но не убедился, что маневр безопасен. В результате машина столкнулась с мотоциклом, которым управлял мужчина 1990 года рождения», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в поворачивающую машину, от удара байкер падает, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате ДТП мотоциклист получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего водителя.

