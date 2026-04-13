Почти 700 человек пострадали в Муроме от кишечной инфекции

Минздрав: 677 человек пострадали от вспышки кишечной инфекции в Муроме
В Муроме от кишечной инфекции пострадали 677 человек, включая 318 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьеву.

«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — рассказала она в ходе заседания правительства региона.

По ее словам, амбулаторная помощь оказана 573 гражданам, в том числе 272 детям.

10 апреля число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме Владимирской области выросло до 375 человек, среди них было 188 детей.

9 апреля стало известно о массовом отравлении людей в Муроме Владимирской области, которые пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.

Ранее россиянам назвали главные опасности норовируса.

 
