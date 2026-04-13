Россиянам напомнили о наказании за оставленный после шашлыков мусор

За оставленный в парке или после пикника с шашлыком мусор грозит административная ответственность. В комментарии «Газете.Ru» Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости рассказала, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами влечет штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

«Юридическая квалификация зависит от места, характера и способа оставления отходов. Если мусор выброшен вне специально отведенных мест, могут применяться положения статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами», — рассказывает адвокат.

Эксперт делится, что если отходы оставлены на территории лесного фонда, дополнительно может наступать ответственность за нарушение санитарной безопасности в лесах. Для граждан в таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф от 500 до 1 000 рублей.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что правовая оценка зависит не только от самого факта оставления мусора, но и от последствий нарушения.

Если отходы создали угрозу возгорания, привели к загрязнению территории либо были оставлены в границах особо охраняемой природной территории, могут применяться иные составы административной ответственности.

После пикника необходимо убрать не только упаковку и одноразовую посуду, но и угли, золу, стекло, остатки пищи и другие отходы. Именно такие оставленные предметы чаще всего создают риск загрязнения территории и возникновения пожара.

