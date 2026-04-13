Турецкие бренды одежды решили покинуть российский рынок

Турецкие бренды одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo закрывают магазины в России. Они начали работу на российском рынке после ухода западных ретейлеров, передает газета «Коммерсант».

Управлением магазинов занимается компания «Марка Рус», входящая в Fiba Retail Group, принадлежащую турецкому бизнесмену Хюсню Озйегину. В прошлом году компания закрыла 10 торговых точек, функционировать остались 20 магазинов. Отмечается, что все они прекратят свою деятельность до конце текущего года.

В апреле управляющий партнер коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Ольга Попкова рассказала, что рынок одежды в России сокращается в результате роста издержек и изменений в поведении потребителей На фоне этого закрытие магазинов может ускориться.

До этого Forbes сообщил, что в начале 2026 года российский рынок розничной торговли зафиксировал сокращение числа торговых точек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является первым подобным случаем с начала 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что O'stin закрыл 62 магазина на фоне падения продаж.