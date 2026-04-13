В Кремле ответили на вопрос, продолжит ли Венгрия блокировать кредит Украине

Песков: Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии
Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся накануне выборов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос касался прогноза по поводу того, какое решение новые венгерские власти примут о согласовании выдачи Украине €90 млн из доходов от замороженных в Европе российских активов, которую до сих пор блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Пескова, в Кремле с уважением относятся к выбору, который венгерские избиратели сделали на вчерашнем голосовании, и рассчитывают на продолжение двусторонних контактов с новым руководством Венгрии в прагматическом русле.

«Мы слышали заявления о готовности вести диалог, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. <...> Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. О взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», — заверил представитель Кремля.

В отношении вопроса о европейском кредите Украине Песков призвал «набраться терпения и посмотреть», какую стратегию выберет новое венгерское правительство.

По итогам состоявшихся накануне выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее победитель выборов в Венгрии высказался о возможности переговоров с Путиным.

 
