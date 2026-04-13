Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

Цены на фисташки достигли рекорда из-за войны в Иране

SUNG MIN/Shutterstock/FOTODOM

Цены на фисташки подорожали до максимума за 8 лет из-за перебоев с поставками из Ирана, второго по величине производителя этого растения в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets.

Конфликт США и Ирана в сочетании с неурожаем 2025 года привел к сокращению экспорта, усугубив и без того напряженную ситуацию на рынке из-за высокого спроса в мира «Дубайского шоколада».

Война в регионе серьезно повлияла на судоходство и логистику, из-за чего были нарушены цепочки поставок.

Как отмечает агентство, еще до конфликта цены на фисташки в США выросли примерно на 30%. К марту 2026 года цены достигли уже примерно $4,57 США за фунт — самого высокого показателя с мая 2018 года.

Все эти факторы создали огромную нагрузку на мировые поставки, поскольку на долю Ирана приходится примерно 18–20% мирового производства. Из-за перебоев производители продуктов питания были вынуждены задуматься о сокращении, замене или повышении цен на продукты, содержащие орехи.

В апреле прошлого года сообщалось, что тренд на дубайский шоколад вызвал дефицит фисташек в мире.

Ранее политолог назвал последствия американской блокады Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!