Цены на фисташки достигли рекорда из-за войны в Иране

Bloomberg: фисташки подорожали до максимума за 8 лет на фоне войны США и Ирана

Цены на фисташки подорожали до максимума за 8 лет из-за перебоев с поставками из Ирана, второго по величине производителя этого растения в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets.

Конфликт США и Ирана в сочетании с неурожаем 2025 года привел к сокращению экспорта, усугубив и без того напряженную ситуацию на рынке из-за высокого спроса в мира «Дубайского шоколада».

Война в регионе серьезно повлияла на судоходство и логистику, из-за чего были нарушены цепочки поставок.

Как отмечает агентство, еще до конфликта цены на фисташки в США выросли примерно на 30%. К марту 2026 года цены достигли уже примерно $4,57 США за фунт — самого высокого показателя с мая 2018 года.

Все эти факторы создали огромную нагрузку на мировые поставки, поскольку на долю Ирана приходится примерно 18–20% мирового производства. Из-за перебоев производители продуктов питания были вынуждены задуматься о сокращении, замене или повышении цен на продукты, содержащие орехи.

В апреле прошлого года сообщалось, что тренд на дубайский шоколад вызвал дефицит фисташек в мире.

