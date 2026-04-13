Трамп может переместить американские войска ближе к России

Президент США Дональд Трамп в рамках критики Североатлантического альянса и политики по сокращению финансирования НАТО может также передислоцировать американские войска в Европе ближе к границам России, выводя военные силы из «провинившихся» государств — членов альянса в Западной Европе. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Если сократится финансирование со стороны Соединенных Штатов этой организации, организация просто переждет этот момент. По крайней мере, до следующих выборов. Что, собственно, европейцы и делают. [Трамп] может переместить войска из одной страны в другую. Это, конечно, не в интересах России, потому что не все НАТО провинилось, не все страны члены НАТО провинились в глазах Дональда Трампа. Не провинились как раз те, которые находятся ближе всего к России. Это восточный фланг НАТО, и если дело дойдет до передислокации войск... Это, конечно же, сценарий, который не в интересах России», — подчеркнул он.

Ярыгин обратил внимание на то, что Трамп не выйдет из НАТО, поскольку при экс-президенте Джо Байдене были приняты соответствующие акты, которые не позволяют президенту без решения конгресса выйти из альянса.

Трамп во время общения со СМИ на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что «очень разочарован» в НАТО.

Политик подчеркнул, что США заплатили альянсу триллионы долларов, но членов блока не было рядом, когда это было нужно американской стороне. А сейчас реальной угрозы уже нет.

