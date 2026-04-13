В Череповце сбили 13 БПЛА на подлете к промплощадке

Филимонов: на подлете к промплощадке Череповца сбито 13 беспилотников

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале о сбитии беспилотников на подлете к промплощадке в Череповце.

«По поступившей от Минобороны России информации, на подлете к промплощадке Череповца сбито 13 БПЛА», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил губернатор.

Ранее Филимонов сообщал, что в Вологодской области «вводится режим повышенной готовности и деградируется связь». Он попросил граждан охранять спокойствие, проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности, а также не приближаться к обломкам сбитых БПЛА.

Днем 13 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали в регионе в результате атак украинских беспилотных аппаратов.

Ранее пять человек пострадали при атаке украинского дрона на Ясиноватую.