В Госдуме попросили Голикову оценить, будет ли повышение пенсионного возраста

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову подтвердить отсутствие у правительства планов повысить пенсионный возраст после 2028 года. Соответствующее обращение парламентария есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В связи с непреходящей озабоченностью избирателей и регулярными провокациями медиа прошу Вас подтвердить отсутствие у правительства Российской Федерации как планов, так и намерений осуществить новое повышение пенсионного возраста после 2028 года», — говорится в обращении Делягина.

В феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Министр подчеркнул, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, и в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

