Общество

Юрист раскрыл, может ли аллергик уйти на удаленку в период цветения

Сотрудник с сезонной аллергией может попросить перевести себя на удаленный формат работы, поскольку работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист-медиатор, вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, отметив при этом, что дистанционный формат работы может быть не единственным решением проблемы.

«У работника в такой ситуации есть не право в одностороннем порядке перевести себя домой, а право поставить вопрос об изменении условий труда, опираясь на состояние здоровья. Статья 214 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия с учетом факторов среды, способных причинить вред здоровью, и это серьезный аргумент в пользу того, чтобы работодатель как минимум рассмотрел безопасный вариант организации труда. Еще сильнее позиция работника становится при наличии медицинского заключения. Обычная справка об аллергии остается аргументом для переговоров, а вот заключение включает статью 73 ТК РФ, по которой работодатель обязан рассмотреть вопрос о переводе на имеющуюся не противопоказанную работу. Удаленка при этом лишь один из возможных вариантов, а не автоматическое следствие такого заключения», — сказал он.

Хрулев объяснил, что по общему правилу дистанционная работа в ТК РФ существует либо как условие трудового договора, либо как временный перевод по инициативе работодателя в исключительных случаях — при ЧС и решениях органов власти. При этом, по его словам, сотрудник может подать письменное заявление с такой просьбой, прикрепив к нему медицинские документы.

«Сотрудник подает письменное заявление, прикладывает меддокументы и предлагает два-три варианта: временная удаленка на пик цветения, гибридный режим, сдвиг графика, чтобы сократить дорогу в часы максимальной концентрации пыльцы, неполное рабочее время или иная не противопоказанная работа. После этого проводится встреча с руководителем и HR, на которой обсуждается не диагноз, а организация процесса: срок, объем задач, способ связи, отчетность, техника и дата возврата в офис. Договоренность обязательно фиксируется дополнительным соглашением к трудовому договору, а при необходимости подкрепляется внутренним приказом», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что в случае отказа работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам или государственную инспекцию труда.

«Роструд подтверждает, что индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, когда разногласия не удалось снять при переговорах. На практике уже сам переход к формальной процедуре побуждает стороны вернуться за стол и подписать временное решение. И даже если все эти шаги не дали результата, до суда стоит использовать еще одну возможность: обратиться к профессиональному медиатору. Процедура медиации по закону № 193-ФЗ позволяет сторонам с участием нейтрального специалиста выработать взаимоприемлемое решение, зафиксировать его в медиативном соглашении и закрыть конфликт быстрее и спокойнее, чем в зале суда. Когда же симптомы настолько сильные, что человек реально не может работать, правовой инструмент другой: электронный листок нетрудоспособности и пособие по закону № 255-ФЗ», — заключил он.

