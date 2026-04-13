Стало известно, на какую страну сильнее всего повлияет блокада США в Иране

WSJ: блокада Ирана со стороны США угрожает поставкам нефти в Китай
Предстоящая блокада США морских перевозок в иранские порты окажет наибольшее влияние на главного покупателя иранской нефти, которым является Китай. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Газета отмечает, что до начала операции США в Иране почти вся иранская нефть поставлялась в Китай, где на энергоресурсы Исламской республики приходилось приблизительно 13% китайского морского импорта нефти.

«Тегеран продает свою нефть в основном независимым китайским нефтеперерабатывающим заводам, известным как «чайники». Не имея международного присутствия, они обычно игнорируют санкции США, скупая иранскую нефть по сниженным ценам, чтобы оставаться конкурентоспособными на внутреннем рынке», — пишет издание.

12 апреля стало известно о том, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва сделки с Ираном. А именно американский флот будет уничтожать мины в акватории и начнет отслеживать и задерживать в международных водах суда, которые платят Ирану пошлины.

Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что морская блокада Ирана со стороны США является незаконной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что свободная навигация в Ормузском проливе отвечает интересам всех стран мира. Также он призвал заинтересованные стороны проявить сдержанность.

Ранее стали известны три сценария Белого дома по Ирану.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
