Совбез РФ счел блокировку Ормузского пролива угрозой странам региона

Совбез: блокировка Ормузского пролива на 3 месяца вызовет нехватку продовольствия
Блокировка Ормузского пролива на три месяца и более поставит продовольственную безопасность стран региона под угрозу. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников, передает РИА Новости.

По его словам, Россия находится в сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. При этом Масленников отметил, что на фоне дальнейшего развития конфликта нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
