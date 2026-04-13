Картину Пикассо за €1 млн разыграют для помощи ученым в исследовании Альцгеймера

В Париже разыграют картину Пикассо для помощи ученым в исследовании Альцгеймера

В Париже состоится лотерея, в которой разыграют подлинная работу Пабло Пикассо стоимостью более €1 млн. Об этом сообщает vrt.

Цена билета для участия — всего €100. Отмечается, что все вырученные средства направят на финансирование исследований болезни Альцгеймера в Европе.

Речь идет о работе «Tête de Femme» («Голова женщины») — абстрактном портрете, выполненном гуашью на бумаге в 1941 году. Организаторы акции под названием «1 Picasso за 100 евро» выпустили 120 тысяч лотерейных билетов.

Из собранных средств: €1 млн получит галерея Opera Gallery, которая сейчас владеет картиной. Оставшаяся сумма (может достичь €12 млн) будет перечислена в Alzheimer's Research Foundation (Фонд исследований болезни Альцгеймера) на поддержку исследований этого заболевания по всей Европе.

Это уже не первый аукцион с участием известных работ Пикассо. В 2013 году картину «L'homme au Gibus» выиграл рабочий из Пенсильвании. В 2020 году обладателем работы «Nature Morte» стал бухгалтер из Италии.

