В Кремле оценили перспективы нефтепровода «Дружба»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах нефтепровода «Дружба».

«Вам нужно спросить Венгрию или еще кого-то в Европе. Россия является и будет оставатья одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, нужен ли будет этот нефтепровод Венгрии или еще кому-то в Европе.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии, объяснив это повреждением объекта со стороны РФ. Будапешт и Братислава увидели в этом политические мотивы. МИД Венгрии заявлял, что Украина таким образом вмешивается в парламентские выборы в стране.

10 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод должны отремонтировать до конца мая.

Ранее Еврокомиссия «потеряла» на Украине своих экспертов по оценке состояния «Дружбы».